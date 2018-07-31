В Киеве на этой неделе откроют памятник Илье Муромцу

Памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу откроют в столичном парке "Муромец" на Трухановом острове уже в конце этой недели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Илья Муромец уже доехал на Труханов остров… Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По словам В.Кличко, это будет уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. "Работал над ним молодой талантливый скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк", - написал он.

Ранее столичный градоначальник объяснил, почему возникла идея установить в Киеве памятник богатырю: "Илья Муромец, который, по преданию, родился под Черниговом, служил князю Владимиру, охранял город Киев и похоронен в Киево-Печерской лавре, - это наш богатырь, это наша история, которую сегодня, к сожалению, пытаются у нас украсть. Поэтому Муромец будет стоять в Киеве, на территории Труханова острова: там, где когда-то располагалась дружина князя Владимира".

Памятник Илье Муромцу будет 11 м в высоту вместе с холмом и гранитным постаментом. Прототипом И.Муромца стал современный богатырь, обладатель титула "Самый сильный человек мира", неоднократный чемпион мира в силовом многоборье и заслуженный мастер спорта Украины В.Вирастюк.

Монумент по инициативе работавшего над ним скульптора В.Журавля изготовлен при помощи технологии 3D печати: сначала скульптуру богатыря вылепили, потом отсканировали и с помощью специальной программы создали 3D модель. Дальше - каждую деталь будущего памятника печатали на 3D принтере, чтобы подготовить формы для литья Ильи в бронзе.

Применение технологии 3D печати позволило значительно сократить сроки реализации проекта, поскольку создание такого памятника традиционным способом могло бы затянуться на несколько лет.

Как сообщалось, о том, что в одноименном парке "Муромец" в Киеве в ближайшие месяцы установят памятник Илье Муромцу, В.Кличко заявил 6 мая 2018 года.