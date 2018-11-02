В Киеве на Харьковском шоссе на гранате подорвался мужчина

Полицейские Киева выясняют обстоятельства гибели 24-летнего мужчины, который, по предварительной информации, подорвался на гранате в ночь на пятницу.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице Харьковское шоссе возле его машины лежит мужчина... Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва... По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева в пятницу утром.

Сотрудники взрывотехнической службы в настоящее время осматривают территорию и уже обнаружили остатки взрывного устройства.

Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. По материалам Интерфакс-Україна