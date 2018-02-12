В Киеве на карантин закрыты 119 школ, в целом заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 15% – КГГА

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в столице ниже эпидемиологического порога на 15%, сообщила директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентина Гинзбург.

"Заболеваемость составляет 25,831 тыс человек. Прирост составил 15,6%... Заболеваемость ниже эпидпорога на 15%", - сказала она на брифинге в понедельник в Киеве.

По ее словам, всего было госпитализировано 266 человек, среди которых 189 детей.

"На утро понедельника 11 человек находятся на госпитализации, из них двое детей", - добавила В.Гинзбург.

"Школы закрываются по решению педагогических советов в тех случаях, если заболеваемость детей превышает эпидпорог в определенных классах, параллелях или школах… На утро понедельника было закрыто 119 школ в городе Киеве", - проинформировала в свою очередь директор Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елена Фиданян.