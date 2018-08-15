В Киеве на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2018" победительницей стала 23-летняя Карина Жосан. Фото

В Киеве состоялся конкурс "Мисс Украина Вселенная 2018", победительницей которого стала 23-летняя Карина Жосан.

Так, в ночь на 15 августа в Fairmont Grand Hotel Kyiv девушке вручили корону победительницы, передает "Вголос".

Отмечается, что блондинка поразила членов жюри не только модельной фигурой, но и ответами на вопросы во время интеллектуального конкурса.

Miss Universe Ukraine 2018 is Karina Zhosan @karina_zhosan

Допис, поширений Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 14 Сер 2018 р. о 3:09 PDT

Карина Жосан в 2017 году закончила Одесскую академию пищевых технологий по специальности гостинично-ресторанный и туристический бизнес. С 16 лет девушка работает профессиональной моделью в Азии и Европе. Также она - популярный блогер.