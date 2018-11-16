В Киеве облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей

16 ноября около 13:00 на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

Один из нападавших плеснул в лицо главе Комиссии зеленкой, а другой плеснул зеленкой на одежду. После этого нападавшие скрылись.

Cейчас на месте происшествия находятся полиция и карета скорой помощи. По материалам "Судебно-юридическая газета".