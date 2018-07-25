В Киеве водитель Hummer насмерть сбил восьмилетнюю девочку и пытался скрыться

Когда виновнику ДТП надевали наручники, вокруг собрались свидетели, которые хотели совершить самосуд.

В Киеве на Печерске водитель Hummer сбил восьмилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Сообщалось, что ребенок вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет. В это время Hummer сбил девочку и пытался скрыться, однако был задержан полицией.

По данным СМИ, задержанным оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit&Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения. По предварительным данным, признаков алкогольного опьянения молодой человек не имел.

Вскоре в интернете появились видео с места ДТП и задержания водителя Hummer, который насмерть сбил девочку на Печерске. Когда на парня надевали наручники, вокруг собрались свидетели, которые хотели совершить самосуд.