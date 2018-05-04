В Киеве зафиксировали случай заболевания ботулизмом - пострадавший отравился купленной на стихийном рынке рыбой. Об этом в эфире "112 Украина" рассказал первый замначальника Госпродпотребслужбы Киева Александр Овчаренко. Сообщается, что мужчина купил рыбу на одном из стихийных рынков в Киеве на Виноградаре, после ее употребления ему стало плохо. "Его госпитализировали в Александровскую больницу с предварительным диагнозом "ботулизм". У него отобрана кровь и направлена на исследование в лабораторию. По результатам будем точно устанавливать диагноз", - отметил Овчаренко. По его словам, на данный момент проводится сбор информации о продавце, об инциденте проинформировали полицию для недопущения мест стихийной торговли рыбой. Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в 2017 году от ботулизма умерли 11 человек. Всего было зарегистрировано 112 случаев пищевых отравлений, вызванных возбудителем ботулизма.

