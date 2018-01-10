В Киеве запретят непривитым от кори детям посещать детские учреждения

В Киеве запретят посещать детские дошкольные учреждения и школы детям, которые не имеют прививок от кори, сообщил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

По его словам, решение было принято для предотвращения распространения заболевания и касается детских учреждений всех форм собственности. Такие меры предпринимаются сроком в один месяц.

"В детских коллективах будет проведена проверка на наличие у них прививок от кори, и дети, у которых отсутствуют такие прививки или медицинские справки, что ребенок переболел корью и имеет иммунитет, или что ребенку противопоказаны прививки, такие дети к занятиям в школах и в дошкольные учреждения допускаться не будут", - сказал он в ходе брифинга в среду.

Он также сообщил, что с родителями и родительскими комитетами детских дошкольных учреждений и школ будет проведена разъяснительная работа.

"Мы не объявляем карантин, а проводим профилактические мероприятия", - подчеркнул он.

Н.Поворозник сообщил, что 20% киевских детей не привиты от кори. По его словам, в 2016 году в Киеве были зафиксированы два случая заболевания корью, в 2017 году – 80, в первые десять дней 2018 года – 61 случай, из них 49 случаев у детей. Практически все заболевшие дети не были привиты от кори.

В настоящее время в Киеве корью заболели 12 взрослых, девять из которых госпитализированы, добавил первый замглавы КГГА.