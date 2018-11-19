В Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла в домах

В Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть из-за отсутствия отопления.

Как рассказали местные жители, с 24 октября отсутствует отопление в домах по улице Зоологической No 4, 6, 8, 12.

Коммунальные службы объясняют это тем, что на линии произошла авария и проводятся ремонтные работы.

"Вчера мы выяснили, что в начале улицы Зоологической, возле Дегтяревской, вырыты две здоровенные траншеи, из которых идет пар, тепло. Вчера появились работники, которые объяснили, что проводят тепло. Тепло разрыто, мороз на улице 8 градусов, в квартирах тепла нет, мы отапливаем улицу", - рассказала одна из митингующих.

Также в самом начале акции между протестующими и водителем одной из машин, который не смог объехать митингующих, произошла стычка. Возмущенная пассажирка авто облила митингующих кофе.

Сегодняшнюю акцию митингующие назвали предупредительной и пообещали протестовать каждый день в том случае, если в их квартиры не поступит тепло.

На место уже прибыл наряд патрульной полиции.

Отметим, что температура воздуха в Киеве сейчас составяляет -4 градуса.

Как сообщалось, в городе Смела (Черкасская область) из-за отсутствия теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед "Нафтогазом Украины" приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение. По материалам УНИАН.