В мире стало больше туристов - отрасль показала семилетний рекорд

В 2017 году количество туристов в мире выросло на 7% и достигло 1,32 млрд человек. Это максимальный результат за последние семь лет, сообщает Всемирная туристская организация ООН, передает ZN.UA.

"Наибольший рост (+8%) наблюдается в европейских странах и Африке. Всего в Европу в 2017 году приехало порядка 671 млн человек, при этом Африку посетили рекордные для этого региона 62 млн туристов", - сказано в сообщении.

В 2017 г. турпоток в Азиатско-Тихоокеанский регион вырос на 6%, составив 324 млн человек, на Ближний Восток - на 5% (58 млн), в Северную и Южную Америку - на 3% (207 млн туристов).

Ранее сообщалось, что в 2017 году, по данным Всемирной туристической организации ООН, границы государств пересекли 1,2 миллиарда туристов.