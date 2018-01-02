В новогодних мероприятиях участвовали более 1,3 млн украинцев

В ночь с 31 декабря на 1 января во всех регионах Украины состоялось более 750 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 1,35 млн. граждан, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Публичную безопасность и правопорядок обеспечивало около 12 тысяч правоохранителей, из которых 9,6 тысяч сотрудников полиции и почти 2,4 тысяч военнослужащих Национальной гвардии", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой в понедельник.

Он также отметил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка. "Мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий. Привлеченный к событиям личный состав Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС со своим заданием справился. Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - рассказал С.Яровой.

Кроме того, первый заместитель министра отметил, что в понедельник, 1 января по всей территории Украины состоятся массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения украинского политического деятеля, идеолога и теоретика украинского националистического движения Степана Бандеры.

"В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий при участии более 8,4 тысяч человек. Безопасность будут обеспечивать 1,2 тысяч полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии", - рассказал С.Яровой.