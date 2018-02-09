В Одесской области выявили агрессивный вирус кори Kabul

В Одесской области циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul, - ред.). Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По его словам, выявлено, что вирус кори Kabul провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения.

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"Тяжелая ситуация по кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны. Мы отдавали образцы в Национальную лабораторию. Подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul, - ред.) только на территории Одесской области", - отметил Степанов.

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Он подчеркнул, что крайне важно сделать необходимые прививки. "С мая 2017 года охват иммунизацией составлял лишь 20%. Мы провели широкомасштабную информационную кампанию: эфиры, пресс-конференции, работа в районах, в учебных заведениях. Мы довели коллективный иммунитет до 93%. Сейчас мы ждем еще дополнительно девять тысяч доз вакцины", - сказал Степанов.

В других областях Украины циркулируют европейские образцы вируса D8. "И только в Одесской области, кроме D8, обнаружили B3 (Kabul), который характеризуется высокой патогенностью и вирулентностью. Его агрессивность дает высокий уровень заболеваемости и летальности. Такие результаты были лабораторно подтверждены в Копенгагене", - говорится в сообщении.

6 февраля 2018 года сообщалось, что случаи заболевания корью зафиксированы уже во всех областях Украины, больше всего заболевших - в Ивано-Франковской области.