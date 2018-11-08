В РФ суд на полгода продлил арест украинцу Павлу Грибу

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил на шесть месяцев арест украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает агентство "Интерфакс-юг".

"Арест продлен до 24 апреля 2019 года", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на- Дону вновь начнет рассмотрение дела украинца Павла Гриба, которого Россия обвиняет в содействии терроризму. Рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за продления ареста украинскому политзаключенному Павлу Грибу, которого российские спецслужбы похитили во время поездки в Белоруссию и обвинили в подготовке теракта.

"Фарс в деле Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 г. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Напомним, в августе 2017 года украинский офицер Игорь Гриб заявил о похищении сына спецслужбами РФ в Беларуси. По его словам, ФСБ выманили его сына Павла в Гомель, под предлогом встречи с девушкой, и задержали.

Впоследствии выяснилось, что 20-летний Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре, его обвинили в терроризме. По материалам LB.ua

23 июля У Северо-Кавказском окружном суде Ростова зачитали обвинительный акт, но дело вернули в прокуратуру "из-за процессуальной ошибки". Павел Гриб не признал вину по обвинению в пособничестве терроризму. Заседания по делу Гриба проходят в закрытом режиме.