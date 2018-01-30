В Росии нашли "украинский след" в фильме "Смерть Сталина"

В Министерстве культуры Российской Федерации нашли "украинский след" в производстве британской комедии "Смерть Сталина", показ которой в РФ запрещен.

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает "символичным" то, что некоторые сцены фильма снимались в Киеве. Об этом он написал в Twitter.

"Как выясняется, англ.фильм "Смерть Сталина", показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался...в Киеве. Символично", - написал Мединский.

Министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Деятели культуры посчитали, что картина "не должна демонстрироваться в России из-за признаков "идеологической борьбы".

При этом режиссер фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи все еще надеется добиться разрешения на прокат картины в российских кинотеатрах.