В Шарм-эль-Шейхе продолжают оставаться украинцы, которые не могут вернуться домой

Начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщает, что в Шарм-эль-Шейхе (Египет) остаются граждане Украины, которые все еще не вернулись на родину после двухдневной задержки, однако прогнозирует их возвращение до конца текущего дня.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29 апреля во второй половине дня", - написал В.Кирилич в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

Как сообщалось, более 215 украинских туристов не смогли вылететь 27 апреля из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе (Египет) во Львов чартерным самолетом авиакомпании Yan Air в связи с техническими причинами. Также не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

Всех пассажиров перевезли в гостиницу Experience Park Land и разместили на ночь, их обеспечили водой и продуктами питания.

Вечером 28 апреля В.Кирилич сообщил, что часть украинских туристов вылетела из Шарм-эль-Шейха во Львов, остальные будут отправлены рейсами на Киев. Два самолета с задержавшимися туристами на борту вылетели в Киев в ночь на воскресенье.