В школах Украины с 1 сентября 2018 года в рамках эксперимента введут предмет Естественные науки, который можно будет изучать, начиная с 10-го класса.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Министерства Образования Украины.

В интегрированном новом курсе Естественные науки соберут воедино астрономию, биологию, географию, экономику, физику и химию. Курс рассчитан на учеников, которые не планируют сдавать Внешнее независимое оценивание (ВНО) по естественным предметам.

Школам предлагается подавать заявку в местный орган управления образованием, для того чтобы присоединиться к проекту.

В Минобразования утвердили четыре учебные программы, которые базируются на знаниях, полученных учеником в основной школе и направлены на то, чтобы ученик после выпуска имел полное представление о географии, физике, биологии и так далее.

Институты последипломного педагогического образования предоставят методическую поддержку. Также будут разработаны учебные пособия для школьников и преподавательского состава.

Напомним, 5 марта сообщалось, что Министерство образования и науки планирует принять изменения в порядок зачисления детей в школы.

Ранее, 5 февраля, в Украине для всей учащихся общеобразовательных школ запустили онлайн-платформу для подготовки к внешнему независимому оцениванию - BeSmart.