В США с ЧАЭС планируют вывезти около 200 бездомных щенков

Около 200 бездомных щенков вывезут с территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в США, сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

По информации Госагентства, размещенной на странице в "Фейсбуке", в апреле с площадки ЧАЭС вывезли 12 щенков, которых уже в июне отправят в США и устроят там в семьи.

"На проведение работ по вывозу щенков были получены все необходимые разрешения, поэтому в целом запланировано вывезти в США около 200 собачек", - сказано в сообщении.

Все собаки пройдут дозиметрический контроль, их отмоют и отвезут в Славутич в приют для щенков, который находится на территории конно-спортивной базы.