В столице 1-2 июня состоится Первый Киевский бал

В Киеве на Контрактовой площади в начале июня состоится бал, ожидается более 70 тыс. гостей и участников мероприятия, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Первый Киевский бал состоится 1-2 июня на Контрактовой площади и соберет более 70 тыс. Гостей и участников со всей Украины", – сказано в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Как рассказала организатор Киевского бала Марина Игнатуша, он будет проходить впервые в истории города, формат - демократический, для всех желающих, вход свободный.

"На два дня мы превратим Контрактовую на самую танцевальную площадь Европы, где соберутся сторонники активного образа жизни - будут мастер-классы по танцам от известных хореографов, множество живой музыки, общения со звездами сцены, известными спортсменами, в частности, футболистами и тренерами. Каждый зритель станет участником праздника, для кого-то это станет поводом записаться в школу танцев или спортивной секции. Надеемся, что Киевский бал начнет новые традиции здорового семейного отдыха и станет визитной карточкой нашего европейского города", - цитирует пресс-служба КГГА заявление М.Игнатуши.

Как отмечается в информации, во время бала 1 июня, в День защиты детей, планируется установить рекорд Украины - около тысячи детей со всей Украины одновременно танцевать вальс. В течение второго дня балла, 2 июня, на сцену выйдут опытные танцоры, среди них - участники Ассоциации университетов третьего возраста, которые покажут ловкость в "серебряном вальсе". Поддержат их народная артистка Украины Валентина Степная и заслуженный артист Украины Григорий Чапкис.

Развлекательную программу будут вести популярные радио-диджеи. Во время бала в онлайн-режиме состоится Национальный отбор участников международного музыкального конкурса "Берлинский жемчужина" (Berlinare Perle). Жюри отбора возглавит народный артист Украины, артист ЮНЕСКО во имя мира Герман Макаренко. Гости из Польши предложат собственную танцевальную программу. В эстрадной части программы будут звучать выступления известных певцов.

Автограф-сессии с известными украинскими, цветочный парад и разнообразные учебные студии будут проходить в течение двух дней балла, а волонтерами-танцорами, которые будут поощрять зрителей стать участниками хореографических постановок, будут дебютанты нынешнего венского бала в Киеве.