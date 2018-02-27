В связи с празднованием 8 Марта украинцы будут отдыхать четыре дня - по 11 число.

Украинцы в субботу, 3 марта, отработают в режиме обычного дня за пятницу, 9 марта.

Такое решение правительство приняло еще 11 января своим распоряжением о переносе рабочих дней в 2018 году.

Так, Кабмин решил перенести рабочий день в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта.

Согласно решению, правительство рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2018 году рабочие дни:

в связи с празднованием 8 марта ,Международного женского дня, - с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта;

в связи с Днем труда - с понедельника, 30 апреля, на субботу, 5 мая;

в связи с празднованием Дня Конституции Украины - с пятницы, 29 июня, на субботу, 23 июня;

в связи с Рождеством Христовым - с понедельника, 24 декабря, на субботу, 22 декабря;

также Кабмин предлагает перенести рабочий день с понедельника, 31 декабря, на субботу, 29 декабря.