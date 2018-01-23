В связи со вспышкой кори в Украине с начала 2018 года госпитализировали почти 1,4 тыс. заболевших. Об этом на брифинге сообщил победитель конкурса на пост гендиректора "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита. "Уже в этом году госпитализировано 1398 человек, среди которых - 857 детей. Лабораторно подтвержден диагноз у 169 человек. В январе в Одесской области умерли три человека", - сообщил Курпита. По его словам, на подконтрольной территории Донецкой области зарегистрировано 38 случаев кори. Он также добавил, что вспышки кори ранее фиксировались в Польше, Румынии и Греции. "Ситуация остается напряженной. По состоянию на 22 января в течение первых трех недель 2018 года корью заболели 2084 человека - 1375 детей и 709 взрослых", - сообщил Курпита. Напомним, ранее сообщалось, что в связи с нехваткой вакцин против кори проводится служебное расследование. В то же время уровень вакцинации по стране в целом вырос.

