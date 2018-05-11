В течение месяца украинцы сдали в полицию более 6,5тыс. единиц оружия и почти 160 тыс. боеприпасов

За период проведения месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов население Украины добровольно сдало в полицию более 6,5тыс. единиц оружия и более 2тыс. единиц специальных средств, а также почти 160 тыс. различных боеприпасов к огнестрельному оружию и около 127 килограммов взрывчатых веществ.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Нацполиции Украины, за период проведения месячника добровольной сдачи оружия, взрывчатых материалов и специальных средств в подразделения полиции население добровольно сдало 6553 единицы оружия, в частности - 520 единиц военного назначения, 501 - охотничьего нарезного, 4тыс. 518 - гладкоствольного, 627 - холодного, 168 самодельного и 219 - других видов оружия.

Кроме того, граждане сдали 2тыс. 275 единиц специальных средств: газовые пистолеты, револьверы – 1тыс. 725 единиц, 550 устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами.

"Также в органы полиции добровольно сдано 159 823 различных боеприпасов к огнестрельному оружию. А именно: 768 снарядов, 209 мин, 348 гранат, 188 запалов, почти 127 килограммов взрывчатых веществ и 12 самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении.

В то же время за указанный период сдано 3тыс. 665 единиц зарегистрированного охотничьего оружия.

"Согласно статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, от уголовной ответственности были освобождены 993 гражданина", - говорится в сообщении.