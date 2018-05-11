В Украине 11-12 мая будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 11-12 мая в Украине, кроме Львовской и Черновицкой областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Напомним, ранее синоптики предупреждали о заморозках в отдельных областях Украины. В частности, в ряде регионов на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3. Отметим, по данным синоптиков, 13 мая в Украине ожидаются холодные дожди. Сегодня же на западе страны без осадков, днем от +19 до +24. На севере температура воздуха днем от +16 до +21, в центральной части от +18 до +21. На востоке страны без осадков, днем от +15 до +18. В южных областях температура воздуха от +18 до +21, в Крыму до +20.

