В Украине 17-19 марта 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook. "17-19 марта в результате влияния активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия", - говорится в сообщении. Как отмечается, в указанный период в Украине ожидается снег, сильный ветер, гололедица на дорогах и снижение ночной температуры. 17 марта на севере Украины ожидается сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега; 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь); 19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем); 17-19 марта в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица; снижение ночной температуры до 10-16 градусов, в южной части до 4-10 градусов мороза

