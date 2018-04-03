В Украине хотят запретить строить парковки внутри дворов домов

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ в ближайшее время утвердит новые государственные строительные нормы, запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

Об этом сообщил заместитель главы ведомства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"В новых ГСН по планированию и застройке территорий мы предлагаем запретить проектирование и организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Жилое пространство должно использоваться на благо жителей домов - создание детских игровых площадок, удобных зон отдыха, озеленение внутри кварталов", - сообщил он.

По словам чиновника, документ рекомендует размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в удаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

"Это могут быть наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи, а в случае с историческими и центральными районами городов - исключительно подземные гаражи", - пояснил Парцхаладзе.

Он добавил, что гостевые парковки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающего квартал.

Ранее сообщалось, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает ограничить высотность застройки территории в населенных пунктах.

Напомним, 27 сентября 2018 года вступит в силу Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменении правил парковки и эвакуации.