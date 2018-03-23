В Украине первоклассникам выдадут бесплатные LEGO

Все первые классы в Украине, которые будут учиться с 1 сентября 2018 года, бесплатно получат наборы LEGO, которые помогут внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс.

Соответствующий Меморандум о взаимопонимании подписали Минобразования и The LEGO Foundation, передает пресс-служба ведомства.

Согласно документу, The LEGO Foundation бесплатно обеспечит наборами все первые классы (около 17 тысяч школ со всей Украины) в течение 2018-2019 года.

Также компания поможет педагогам овладеть методиками для эффективного использования конструкторов в обучении.

Первый грузовик с бесплатными наборами LEGO для 100 школ выехал из Дании 20 марта 2018 года. Наборы попадут в Украину до 31 марта 2018 года.

Первые классы получат наборы Шесть кирпичиков для каждого ученика и по набору LEGO Play Box на каждый такой класс.

Как известно, Кабинет министров Украины утвердил государственный стандарт начального образования.