В Украине в 2008-2017гг усыновлено более 27 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

Министерство социальной политики Украины констатирует, что за период с 2008-го по 2017 гг. в Украине усыновлено более 27 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"За период с 2008 по 2017 года в Украине было усыновлено 27 тыс. 035 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины – 18 тыс. 748", - говорится в отчете Минсоцполитики.

В частности, в 2017 году 188 семей граждан страны усыновили детей с братьями и сестрами (по два ребенка – 160, по три и более – 28 семей), иностранцев – 55 семей. В 2016 году – 194 семьи граждан Украины усыновили детей с братьями и сестрами (по два ребенка – 154, по три и более - 40), иностранцев – 66 семей. В 2015 году - 186 семей граждан Украины, иностранцев - 67 семей.

В отчете отмечается, что в среднем на учете в службах по делам детей ежегодно стоит 1,7 тыс. семей-кандидатов на усыновление.

"Однако для 75-80% из них наиболее желанными для усыновления являются дети в возрасте от 0 до 6 лет, без братьев/сестер, а также без проблем со здоровьем", - отмечают в министерстве.

Кроме того, ежегодно около 10% кандидатов снимаются с учета – им не удалось найти ребенка для усыновления.

На сегодня в Украине на учете детей, которые могут быть усыновлены, состоит более 17 тыс. детей-сирот и детей лишенных родительской опеки.

"В последние годы у нас уменьшается количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По состоянию на 1 января 2018 года на учете пребывает 71 тыс. 566 таких детей. 21 тыс. – это дети-сироты, 50 тыс. – это дети, лишенные родительской опеки", - сказал директор департамента обеспечения прав детей и оздоровления Минсоцполитики Руслан Ковбаса на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, ежегодно сиротеет около 10 тыс. детей.

Кроме того, как рассказал Р.Ковбаса, в 2015 году было отменено усыновление 21 ребенка, в 2016 – 28 детей, в 2017 – 28 детей.

В связи с этим Минсоцполитики выступает с инициативой законодательно установить, чтобы отмена усыновления проходила по процедуре лишения родительских прав, а само понятие "отмена усыновления" было упразднено.

В свою очередь, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба ратует за отмену тайны усыновления, а также за законодательное регламентирование обучения усыновителей.

Кроме того, Н.Кулеба выступает за отдельную статью в государственном бюджете на финансирование популяризации семейной формы воспитания детей-сирот.