В Украине в 2017 году корью заболели 4782 человека

В Украине за 12 месяцев 2017 года корью заболели 4782 человека, из них 75% детей, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на брифинге в Киеве во вторник.

По ее словам, в течение 2017 года от этого заболевания умерли шесть человек, в том числе четверо детей и двое взрослых

"Корь пришла к нам из Румынии, где также были проблемы с уровнем вакцинации. За прошлый год было в Украине от кори вакцинировано 487 тыс. человек", - сказала она.

У.Супрун подчеркнула, что в настоящее время в Украине нет проблемы с количеством и качеством вакцины от кори.

"Сегодня в Украине есть только качественная бельгийская вакцина от кори", - сказала она.

У.Супрун отметила, что если в 2016 году от кори было вакцинировано менее 45% населения, то в настоящее время уровень вакцинации против кори повысился до 88%.

Противопоказания к вакцинации от кори имеют менее 1% детей.

Как сообщалось, ранее Минздрав сообщал, что в Украине за последние 15 лет вспышки кори были зафиксированы трижды: в 2001-м, 2006-м и 2012 гг. В частности, в 2012 году корью заболело около 13 тыс. чел.