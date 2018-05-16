В Украине в 2018 году будет напечатано 4,1 млн учебников для первого класса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН). Сообщается, что в этом году для учеников государство напечатает 4117743 экземпляров учебников общей стоимостью 198770 тыс. гривен. По данным МОН, все учебники написаны уже на базе нового Государственного стандарта. В этом году на конкурс по отбору украиноязычных букварей было направлены 19 проектов, из которых 18 прошли экспертную оценку и уже предложены на выбор школам. Два из них - это буквари, материалы из которых проходили в течение года апробацию в 100 пилотных школах всей Украине. Напомним, МОН выделило 1 млрд гривен для переоборудования школ для первого класса.

