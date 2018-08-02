В Украине в ближайшие дни сохранится сухая, жаркая погода

В ближайшие сутки сухую и теплую погоду в Украине будет определять антициклон, хотя атмосферное давление постепенно начнет падать, сообщил Укргидрометцентр.

В пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-19 °, на побережье морей до 22 °; днем 26-31°, на юге до 33°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 августа самая высокая температура днем была +36,5 в 2010 году, самая низкая ночью +9,8 в 1965 году.

В субботу в Украине без осадков, лишь днем в северных, Волынской и Ровенской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южной части и на Закарпатье до 34°.

В Киеве – ночью без осадков, днем в субботу местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

2 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, в Днепре, в пределах Киева, 25°.