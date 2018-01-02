В Украине в начале 2018 года будет мягкая теплая зима

Украинцев в начале 2018 года ждет мягкая зима. Морозов как таковых не будет. В первую неделю января в Украине не прогнозируют сильных морозов, но местами будут сильные осадки - дождь и/или снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 2 января, сильный дождь с мокрым снегом ожидают в Карпатах. В Киеве тоже могут быть осадки, но метелей и морозов не обещают (до + 5 днем).

На остальной территории Украины во вторник должно быть сухо. На юге, в Одессе и Крыму, воздух может прогреться до 9 градусов выше нуля.

В среду, 3 января, на правобережной Украине прогнозируют осадки в виде дождя или снега, тогда как на левом берегу Днепра будет преимущественно малооблачно. В большинстве регионов будет плюсовая температура, слабый мороз может быть только ночью. В Киеве на 2 января обещают 1..3 градуса ночью и до 5 тепла днем.

В Крыму в среду будет теплей всего - до +11.