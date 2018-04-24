В Украине за четыре года 63 семьи переселенцев получили жилье

За четыре года военного конфликта на Донбассе из 1,8 млн. внутренне перемещенных лиц в Украине получили жилье 63 семьи переселенцев, констатирует глава комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря, ссылаясь на данные Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

"У нас были комитетские слушания на тему выполнения государственной стратегии, плана действий по правам человека, в частности, в аспекте защиты прав внутренне перемещенных лиц. И представитель Минрегилнстроя официально назвала цифру, что за 4 года войны получили жилье 63 семьи из 1,8 млн, которые официально зарегистрированы как ВПЛ", - сказал Г.Немыря в ходе круглого стола во вторник в Киеве.

По его словам, Министерство регионального развития не проводило анализ объемов недостроенного жилья в Украине, какая степень его готовности, вопроса его собственности и какие программы с привлечением иностранных средств могут быть реализованы для обеспечения жильем переселенцев.