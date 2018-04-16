В Украину идет похолодание

По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 апреля на большинстве территории ожидаются дожди, похолодает до +5, +10 градусов

В Украине начнется похолодание с 18 апреля. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается сначала до + 14, +17 градусов.

"19 апреля станет уже холодно, в Украине + 10, + 15 градусов. 18-19 апреля похолодание усилится еще ветром", - подчеркнула Диденко.

Она уточнила, что в ночь на среду в столице пройдет дождь, днем в среду он прекратится, однако усилится ветер и похолодает до +16 градусов.

19 апреля в Киеве - дожди, ветер до +12 градусов. На западе от +5 градусов до +16 градусов, на востоке дождь, от +6 градусов до +13 градусов, на севере - дождь, от +6 градусов до +13 градусов, на юге - дождь, от +7 градусов до +13 градусов.