В Украину уже пришел грипп

Медики называют ситуацию необычной, поскольку рост количества больных наблюдался уже в сентябре, причем все случаи заражения произошли именно в Украине - никто из больных за границу не выезжал.

Только в одной больнице Киева уже зафиксировали три случая заболевания гриппом.

В этом году в Украине ожидают три штамма вируса. Все они давно знакомы, говорится в сюжете ТСН.

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Среди трех штаммов и так называемый "свиной грипп" - "Мичиган". Остальные - "Сингапур" и "Колорадо". Активно циркулировать они начнут в конце ноября, а пик эпидемии вирусологи прогнозируют в январе.

"Высокая температура, головная боль и слабость - с такими симптомами обратились три семьи в одну из больниц Киева. Медики подтвердили грипп группы B. Из-за тяжелого течения болезни трех детей госпитализировали", - рассказали журналисты.

По прогнозу медиков, эпидсезон заболеваемости гриппом начнется с октября 2018 года и продлится до мая 2019 года.