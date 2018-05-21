В Украину возвращается тепло

В ближайшие сутки, 22 мая, погоду большей части территории Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления, а прохладный воздух, охвативший большую часть нашей территории, днем начнет прогреваться, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на севере Левобережья, днем на крайнем западе Украины местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, в западной части местами 4-7° тепла; днем 19-24°, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами 25-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 мая самая высокая температура днем была 32,0° в 2007г., самая низкая ночью -1,7° в 1917г.

23 мая в Украине без осадков, лишь днем в западных областях и на Левобережье местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и востоке до 17°; днем 23-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

21 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 17-22°; в Днепре возле Киева 18°.