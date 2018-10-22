Въезд/выезд в оккупированный Крым должны быть только по спецразрешениям, считает каждый 10-й украинец

Почти три четверти украинцев считают, что процедуру въезда в оккупированный Россией Крым и выезда из него нужно для граждан Украины максимально упростить, либо же оставить ныне действующую, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Согласно обнародованным в понедельник в Киеве результатам социсследования, 40,7% респондентов считают, что въезд в Крым и выезд из него для граждан Украины, в том числе и для жителей Крыма, необходимо максимально упростить. Еще 29,9% считают, что действующий пропускной режим с полуостровом является приемлемым. При этом 11,2% опрошенных считают, что въезд в оккупированный Крым и выезд из него необходимо организовать только по спецразрешениям, при наличии уважительных причин (родственники, имущество на полуострове). Еще 0,2% украинцев выбрали другие варианты ответов, а 18% - затруднились ответить.

Опрос проводился с 16 по 22 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.