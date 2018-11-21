Владельцы авто на еврономерах решили приостановить акцию протеста

Владельцы автомобилей на иностранной регистрации из общественной организации "АвтоЕвроСила" объявили о временном прекращении акции протеста. Как сообщил один из лидеров организации Олег Ярошевич, это решение не связано с заявлением главы МВД Арсена Авакова о разблокировке всех перекрытых активистами трасс.

"Мы вынуждены приостановить нашу акцию под стенами Верховной Рады: сегодня смысла здесь стоять нет. Нет смысла стоять ни в областях, ни на дорогах, ни на границах... Я не хочу, чтобы у нас сложились недопонимание и стычки с полицией. Мы должны делать все акции в цивилизованной форме", - сказал Ярошевич.

Проведение следующей акции протеста запланировано после того, как законы о "евробляхах" передадут на подпись президенту Украины. По материалам LB.ua, Зеркало недели. Украина