Возле шести станций столичного метро установят перехватывающие велопарковки

До конца 2019 года, в рамках развития велосипедной инфраструктуры в Киеве, крытые велоперехватывающие паркинги установят возле шести станций столичного метрополитена. Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

Велопаркинги вместимостью 20 мест планируется расположить возле шести станций киевского метро: "Теремки", "Выставочный центр", "Васильковская", "Лыбедская", "Почайна", Минская" (все - на синей, Оболонско-Теремковской линии).

Стоит отметить, что парковка будет бесплатной.

При условии положительных результатов, в дальнейшем планируется установка таких паркингов возле всех станций метрополитена в Киеве.

"При установлении крытых велопаркингов на всех станциях метро по меньшей мере 1000 человек будут иметь возможность выбирать велосипед для ежедневных поездок, что, в свою очередь, поможет достичь индикатора стратегии развития Киева до 2025 года - 5% поездок на велосипеде", - отметили в КГГА.

Известно, что заказчиком работ и балансосодержателем паркингов является КП "Киевтранспарксервис". Финансирование работ будет осуществляться в рамках общественного бюджета No608 в соответствии с показателями, утвержденными решением Киевсовета о бюджете столицы на 2018 год. Ориентировочная сметная стоимость - 400 тыс. грн. По материалам MIGnews.com.ua