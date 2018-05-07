Возле станции метро "Черниговская" в Киеве нашли тело полицейского
Около входа на станцию киевского метрополитена "Черниговская" (со стороны ул. Попудренко) утром седьмого мая нашли тело сержанта полиции.
Как сообщает "Голос столицы ссылаясь на своего корреспондента, по состоянию на 9:30 на месте находилось около 40 правоохранителей и несколько полицейских автомобилей.
Умерший - мужчина 1986 года рождения, работал в управлении полиции в метрополитене. Известно, что он не находился при исполнении служебных обязанностей и был одет в джинсы и светлую футболку.
Следов колото-резанных ран или огнестрельных ранений на его теле не обнаружено. По словам корреспондента, в протоколе правоохранители констатировали естественную смерть.
Опрошенные полицейские, в то же время, опровергли информацию о том, что на умершем якобы были золотые украшения, которые исчезли.
Ранее сообщалось, что в воинской части в Ровно обнаружили тело солдата с пулевым ранением головы.