Все 19 спасенных после теракта в Кабуле украинцев уже вернулись на родину - МИД

Все 19 спасенных в столице Афганистана граждан Украины после теракта уже вернулись на Родину.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"И все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине", - сказал Погорельцев.

Ранее МИД сообщало, что Украина готовится направить в Кабул спецсамолет, который заберет тела погибших и вернет домой раненых граждан.

ВидеоТела семерых погибших во время теракта в Кабуле украинцев возвращаются на родину

Тела семерых украинский, погибших во время теракта в Кабуле, возвращаются на родину. Афганские чиновники отдали дань уважения нашим соотечественникам в столичном аэропорту, и самолет с жертвами нападения отправился в Украину. Всего во время нападения боевиков на отель погибли более 20 человек, большинство из них - иностранцы.

Преступники на протяжении тринадцати часов с вечера 20 января осаждали отель, в котором останавливаются иностранцы. По последним данным, было убито 18 человек, хотя количество погибших может оказаться больше, предполагают местные СМИ. Афганские правоохранители ранее заявляли о девяти погибших граждан Украины, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин 21 января доложил президенту Петру Порошенко о гибели шестерых граждан Украины. Среди погибших иностранцев также граждане Германии, Греции и Казахстана. Трое нападавших были ликвидированы.

Впоследствии посол Украины в Таджикистане Виктор Никитюк заявил о седьмого погибшего украинца в результате атаки террористов.

Всего из гостиницы "Интерконтиненталь" спасены 19 украинцев, которые находились там на момент теракта.