Введение во храм Богородицы: приметы, запреты праздника

Праздник считается одним из великих, он был установлен церковью еще в конце IV века и связан с рождением Девы Марии и определением ее дальнейшей судьбы

Православные христиане сегодня, 4 декабря, отмечают один из двунадесятых праздников - Введение во храм пресвятой Богородицы, или же Третью Пречистую.

Он был установлен церковью еще в конце IV века и связан с рождением Девы Марии и определением ее дальнейшей судьбы.

Стоит отметить, в Святом Евангелии ничего не говорится о событии Введения во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник, как и праздник Рождества (Вторая Пречистая) и Успения Божией Матери (Успение), основан на традициях церкви и на апокрифах.

Они повествуют, что родители Пресвятой Богородицы св. Иоаким и Анна, будучи бездетными, дали обещание, что если у них родится ребенок, то они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм. Господь Бог услышал их молитвы и дал им дочь.

Когда Марии исполнилось три года, родители привели ее в храм и отдали в руки первосвященника Захарии, отца св. Иоанна Предтечи. Здесь Пресвятая Богородица находилась длительное время до помолвки со св. Иосифом.

В народе же этот праздник называют еще "Воротами зимы", якобы он открывает ряд любимых праздников сезона: Екатерины, Андрея, Варвары, Николая, Новый Год, Рождество, Новый Год по старому стилю и далее - Крещение. Поэтому главной целью празднования было привлечь богатство и благополучие на будущий год.

Что касается традиций, то сегодня, как и в любой двунадесятый праздник, обязательным является посещение церкви и молитвы.

По примете, кто на Введение первым вернется в дом - тот и определит судьбу, что будет царить в доме. Если зайдет молодой человек, то будет достаток. Если приедет старый или с глупым характером - то жди беды. А если старая женщина придет, то и вовсе будет нужда.

А вот запретов чуть побольше:

- В этот день нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем. Любые занятия, которые требуют значительных физических усилий, лучше отложить на другой день.

- Нельзя заключать брак или совершать венчание, так как продолжается Рождественский пост.

- С Введения и до Благовещения (7 апреля) не разрешалось копать землю лопатой. В народе говорят: "Земля покоится, на лето сил набирается".

- По поводу праздника не стоит устраивать пышных гуляний. Достаточно ограничиться торжественным семейным обедом или ужином. Это связано также с постом.

- В этот день лучше не давать в долг. Это не церковный запрет - скорее народная примета. По материалам 112.ua