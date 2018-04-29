Вылет оставшихся в Шарм-эль-Шейхе украинских туристов запланирован на 30 апреля

Вылет оставшихся в Шарм-эль-Шейхе украинских туристов задерживается из-за отсутствия самолетов, рейс запланирован на понедельник, 30 апреля, сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич

"По информации туркомпании, ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется. Причина - отсутствие самолетов. Вылет планируется на 30.04. Консул принимает меры по урегулированию ситуации", – написал В.Кирилич в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье вечером.

Как сообщалось, в Шарм-эль-Шейхе (Египет) остаются граждане Украины, которые все еще не вернулись на родину после двухдневной задержки, однако в МИДе Украины прогнозируют их возвращение до конца текущего дня.

Ранее сообщалось, что более 215 украинских туристов не смогли вылететь 27 апреля из аэропорта в Шарм-эль-Шейхе (Египет) во Львов чартерным самолетом авиакомпании Yan Air в связи с техническими причинами. Также не смог улететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

Всех пассажиров перевезли в гостиницу Experience Park Land и разместили на ночь, их обеспечили водой и продуктами питания.

Вечером 28 апреля В.Кирилич сообщил, что часть украинских туристов вылетела из Шарм-эль-Шейха во Львов, остальные будут отправлены рейсами на Киев. Два самолета с задержавшимися туристами на борту вылетели в Киев в ночь на воскресенье.