Выручка торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов

Выручка по итогам лондонской недели торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, превысила 340 млн фунтов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

"Суммарная выручка по итогам завершившейся серии торгов Christie's, посвященных искусству ХХ века, составила 341,6 млн фунтов. Этот результат превысил аналогичный показатель прошлого года на 24%. В торгах приняли участие коллекционеры из 73 стран мира", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома в понедельник.

Там отметили, что это самый успешный результат для европейских торгов в категории "Послевоенное и современное искусство" и второй по успешности результат для февральских торгов, посвященных искусству импрессионизма, модернизма и сюрреализма.

В частности, выручка вечерних торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" и вечерних торгов "Искусство сюрреализма" составили 149 млн фунтов. Выручка дневных торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" и торгов, посвященных работам на бумаге, составила 29 млн фунтов.

Вечерние торги "Послевоенное и современное искусство" собрали 137,5 млн фунтов, а дневные "Послевоенное и современное искусство" - 22,9 млн фунтов.

Топ-лотом вечерних торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" стала картина Пабло Пикассо "Мушкетер и сидящая обнаженная" 1967 года (13,7 млн фунтов). Второе место в списке самых дорогих работ вечера заняла работа Эдгара Дега "За кулисами" (8,9 млн фунтов).

Кроме того, на вечерних торгах "Искусство сюрреализма" ушла с молотка "Фигура" Пабло Пикассо (8,3 млн фунтов).

Топ-лотом дневных торгов "Искусство импрессионизма и модернизма" стал "Портрет Шарло" Хаима Сутина (8,968 млн фунтов), а "Закат" Клода Моне был продан за 1,6 млн фунтов.

В категории "Послевоенное и современное искусство" отмечен самый успешный результат для торгов этой категории, проводимых в Лондоне, сообщили в Christie's. Одним из знаковых проданных лотов стала работа Энди Уорхола "Шесть автопортретов" (22,6 млн фунтов). Второе место в списке самых дорогих работ вечера заняла созданная в 1982 году работа Жана-Мишеля Баскии. Ее приобрели за 12 млн фунтов.