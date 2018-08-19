Яблочный Спас: что сделать 19 августа

Празднование Преображения Господнего верующие начинают с утренней церковной службы. Во время богослужения в центр храма выносится крест. Совершается Крестный ход и освящение плодов. Священнослужители и прихожане надевают одежды белого цвета, ведь белоснежный цвет - символ праздника Преображения.

Даже люди, далекие от церкви, на Яблочный спас обычно идут в церковь, чтобы освятить фрукты - яблоки, груши, сливы, виноград. Плоды принято собирать рано утром и нести в храм в красивых корзинах.

На праздник Преображения Господнего пекут и пироги с фруктовыми начинками, чаще всего с яблоками. Пироги делают постными, ведь праздник приходится на время Успенского поста. Кроме того, хозяйки делают всевозможные заготовки из яблок: сушат, варят варенье и повидло.

С 19 августа, как считается, можно употреблять в пищу яблоки и другие фрукты. Если до этого дня вы еще не пробовали яблоки в этом году, то можно загадать желание, угостившись яблоками с медом на Спас.

Поскольку 19 августа еще продолжается Успенский пост, то в этот день запрещается есть мясо, яйца и другие непостные продукты, а также шумно отмечать праздник.

Еще один главный обычай праздника Преображения Господнего - это угощение нищих и бездомных людей. В этот день принято делиться собранным урожаем с неимущими.

Собранные плоды несут и на кладбища на могилы усопших родственников. Оставляют угощение и на заброшенных могилках, на которые никто не приходит.

19 августа в народе ассоциируется с началом осени, потому еще день называется "первые осенины". По традиции, в этот день выходили в поле и провожали Солнце. Если вы городской житель, то можно найти открытое место, откуда удобно наблюдать закат, чтобы попрощаться с летом.

По материалам Politeka.