Японский космонавт вырос на орбите на 9 см

Японский космонавт Норишиге Канаи заявил о том, что вырос на девять сантиметров всего за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС), и боится не поместиться в ракету, которая должна отвезти его на Землю. Об этом он написал в соцсети, передает BBC.

"Доброе утро всем. У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и - вау, вау, вау - я вырос на целых 9 сантиметров! Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно", - написал он.

В Космическом агентства Великобритании журналистам подтвердили, что космонавты обычно вырастают в космосе на два-три сантиметра, та как в невесомости позвонки слегка раздвигаются, ведь на них не давит вес тела. Но на Земле их рост возвращается к прежнему.

Также в агентстве считают весьма оправданными страхи японца относительно его размеров: в космическом корабле "Союз", который возвращает космонавтов с МКС на Землю, есть ограничения по высоте, и слишком высокий космонавт действительно может столкнуться с проблемами.

Для Норишиге Канаи это первый космический полет. Раньше он служил военным медиком в Морских силах самообороны Японии.