ЮНИСЕФ поставил в Украину 220 тыс. доз вакцины КПК

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку в Украину вакцин от кори, паротита и краснухи (КПК) в объеме 220 тыс. доз бельгийской вакцины "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напомнили, что поставка данной партии иммунобиологических препаратов была запланирована на апрель 2018 года, однако в связи с ростом заболеваемости корью, ЮНИСЕФ по результатам переговоров с поставщиком осуществил ускоренную поставку.

Как сообщалось, в 2018 году в Украину всего будет поставлено около 2 млн доз бельгийской вакцины от кори паротита и краснухи – 800 тыс. доз в конце марта, и 77 тыс. доз в конце мая.