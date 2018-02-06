ЮНИСЕФ поставит вакцины от кори в Украину в конце февраля

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществит ускоренную доставку 220 тыс. доз вакцин от кори в Украину в конце февраля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Речь идет, в частности о бельгийской вакцине "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK), которая сразу после прибытия в Украину будет поставлена в регионы. Отметили в Минздраве.

"Новая партия вакцины от кори была закуплена ЮНИСЕФ по заказу Министерства здравоохранения в рамках поддержки государственной программы иммунизации. Благодаря подтвержденной международной экспертизе в сфере закупок ЮНИСЕФ смог приобрести 1 097 600 дополнительных доз вакцины КПК для ответа Украины на вспышку кори", – отмечено в сообщении.

Поставка иммунобиологического препарата будет осуществляется в три этапа – после поставки первой части в 220 тыс. доз в конце февраля, ЮНИСЕФ поставит еще 800 тыс. доз в конце марта, и третью часть в 77 тыс. доз в конце мая.

Кроме того, в сообщении отмечено, что во второй половине 2018 года организация поставит еще 901, 4 тыс. доз вакцин КПК.