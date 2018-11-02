Задержанных украинских моряков выпустили из СИЗО в Крыму

Троих украинских моряков судна "ЯМК-0041" выпустили из СИЗО в Симферополе, изменив им меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщила т.н. "уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина.

Речь идет о капитане судна Викторе Новицком и еще двух моряках. На днях произошел обмен моряками, однако капитаны суден в него не попали - капитан судна "Норд" также остается на территории свободной Украины.

"Капитана и двух моряков выпустили из СИЗО, после обращения омбудсменов в следственные органы. Обращалась к следствию и вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева, чтобы было легче вести переговоры об обмене на капитана "Норда" Владимира Горбенко", - сказала Лубина и добавила, что переговоры по обмену продолжаются.

Напомним, 30 октября Москва обменяла семерых украинцев на российских моряков. Семь украинских моряков с судна "ЯМК-0041", задержанных российскими пограничниками якобы за незаконный рыбный промысел, вернулись на Родину. В обмен украинская сторона передала России семерых моряков с сейнера "Норд", которых обвиняли в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.

В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала имена освобожденных украинских моряков. Также она отметила, что обменом это нельзя назвать, так как украинцев на оккупированной территории Крыма держали взаперти, а моряки с "Норда" свободно могли передвигаться. По материалам Сегодня.ua