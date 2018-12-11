Завтра в Киеве работу подземки продлят на час

Завтра, 12 декабря, в Киеве продлят работу метрополитена на час. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Как отмечается, работу подземки продлят из-за проведения в столице футбольного матча.

"Друзья! Завтра мы работаем на 1 час дольше! Если вы не футбольный фан, то имеете возможность насладиться вечерней прогулкой допоздна. Синоптики пообещали хороший снегопад", - говорится в сообщении.

Кроме того, 12 декабря с 21:00 по 22:00 на некоторых станциях будет установлено особый режим. В частности, "Олимпийская" в этот период не будет работать. Станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закроют на вход. Также администрация метрополитена предупреждает, что на этих станциях после 23:00 возможно ограничение входа.

Отметим, решающий матч группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" начнется в 22:00 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский".

По материалам РБК-Україна