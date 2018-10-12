Жители Украины в ближайшие сутки продолжат наслаждаться "бабьим летом"

В Украине в ближайшие сутки, 13 октября, огромная территория Восточной и Центральной Европы останется под воздействием антициклона, поэтому украинцы продолжат наслаждаться сухой, малооблачной и теплой погодой, которую называют "бабьим летом", сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с (в южной части северо-восточный, 7-12 м/с).

Температура ночью 0-6° тепла, днем 14-19 °; в западной и южной части ночью 4-10°, днем 19-22°.

В Киеве 13 октября без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 октября самая высокая температура днем была 23,4° в 2014 году, самая низкая ночью -2,6° в 1891 году.

В Украине 14 октября также без осадков. Ветер северо-восточный (на западе – юго-восточный), 3-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 11°, днем 14-19°, на юге и в Закарпатье 22°.

В Киеве 14 октября без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.