Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, чье культурное наследие и после смерти приносит доход.

Первое место в рейтинге вновь занял певец Майкл Джексон. Творчество музыканта принесло доход на сумму $400 млн.

На второй строчке - певец Элвис Пресли ($40 млн), третью позицию занимает гольфист Арнольд Палмер ($35 млн).

Пятый - музыкант Боб Марли ($23 млн), актриса Мэрилин Монро - восьмая ($14 млн), певец Принц - 9-й ($13 млн), музыкант Джон Леннон - десятый ($12 млн), а боксер Мохаммед Али занял 12-ю позицию ($8 млн).